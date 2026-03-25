Psicologo scolastico | quando serve il CIG e quando no I chiarimenti ANAC

L’ANAC ha fornito chiarimenti sulla distinzione tra incarico di uno psicologo scolastico e un appalto di servizi, evidenziando che questa differenza influisce sulla necessità o meno di acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG). Quando si tratta di un incarico professionale, in genere non è richiesto il CIG, mentre per gli appalti di servizi può essere obbligatorio.

Nel caso di affidamento dell’incarico a uno psicologo scolastico, è fondamentale distinguere tra incarico professionale e appalto di servizi, poiché da tale qualificazione deriva anche l’obbligo o meno di acquisire il CIG. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Zazzaroni durissimo con il VAR: «C’è quando non serve e non c’è quando serve. Pensate a come sarebbe cambiata la partita con il suo intervento» Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Sulla “cattiveria” nello scrivere, quando serve e quando è superfluaSi tratti di un personaggio pubblico, di un libro o di un film, confesso che a me piace infinitamente di più lodare che aggredire. Contenuti e approfondimenti su Psicologo scolastico Temi più discussi: Gestire i colloqui con gli insegnanti; Studente sospeso dopo una bestemmia in gita, indagati 15 tra docenti e dirigente; Frosinone, studente di 17 anni si toglie la vita: il giorno dopo una compagna si barrica nel bagno della scuola; Giusi Princi all’Istituto Falcomatà Archi di Reggio Calabria: Scuola calabrese modello di comunità educante che promuove il benessere dei ragazzi. In arrivo lo psicologo scolastico nelle scuole del LazioArriva lo psicologo scolastico nelle scuole del Lazio. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge che istituisce il Servizio di psicologia scolastica. Il provvedimento, ... ansa.it Lazio, arriva lo psicologo nelle scuole. Il Consiglio regionale approva la proposta di leggeArriva lo psicologo scolastico per gli studenti delle scuole del Lazio. La proposta di legge che istituisce il servizio è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Il provvedimento è ... roma.corriere.it Molti anni di esperienza come psicologo scolastico mi portano a sottoscrivere con convinzione la posizione di e l'impegno di #AltraPsicologia sul tema della educazione SessuoAffettiva a scuola espressa in questo video da Marta Giuliani Nel post originale an - facebook.com facebook