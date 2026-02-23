Amministrative 2026 Legnini incontra i 5 stelle | Priorità a distretto sanitario gestione rifiuti viabilità e benessere animale

Giovanni Legnini ha incontrato i rappresentanti del Movimento 5 Stelle per discutere delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. La riunione si è concentrata su temi come il distretto sanitario, la gestione dei rifiuti, la viabilità e il benessere animale. Legnini ha sottolineato l’importanza di affrontare queste questioni per migliorare la qualità della vita dei cittadini. L’incontro si è svolto questa mattina in un clima di confronto diretto e pragmatico.

Iniziati i vertici con le varie anime della coalizione, per fare il punto su programmi e liste: hanno partecipato l'onorevole Torto, l'assessore Stella e il consigliere comunale Amicone Incontro con Giovanni Legnini con il Movimento 5 stelle, nella mattinata di lunedì 23 febbraio, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio prossimi. Legnini, a cui la coalizione ha chiesto la disponibilità, sta infatti conducendo una serie di incontri con tutte le forze politiche e civiche per un raccordo su programmi e liste. E la sanità resta al centro dei pensieri del Movimento 5 Stelle per Chieti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Anagrafe zootecnica e benessere animale: Ats incontra gli allevatoriL’anagrafe zootecnica e il benessere animale sono al centro di un incontro tra Ats e allevatori di Lecco.

Amministrative 2026: la coalizione di centrosinistra vuole la candidatura di Legnini, ma resta la disponibilità del sindaco FerraraGiovanni Legnini potrebbe diventare il candidato del centrosinistra alle elezioni di Chieti del 2026, dopo che la coalizione ha deciso di puntare su di lui.

