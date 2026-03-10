Ausiliari della sanità audizione all’Ars | verso la reinternalizzazione dei servizi

Questa mattina all’Ars si è tenuta un’audizione dedicata ai lavoratori dell’ausiliariato sanitario nelle strutture dell’Asp di Palermo. La riunione è stata convocata dal presidente della V Commissione Cultura, Formazione e Lavoro. Durante l’incontro si è discusso del possibile ritorno dei servizi alla gestione interna. Sono intervenuti rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle aziende coinvolte.

Alla seduta hanno partecipato il Direttore Generale dell’Asp Palermo Alberto Firenze, insieme al Direttore Sanitario Antonio Levita e al Direttore Amministrativo Ignazio Del Campo, oltre ai rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali di categoria. Nel corso dell’incontro sono state rappresentate alla Commissione le esigenze dei lavoratori che da anni prestano servizio nelle strutture sanitarie attraverso aziende private, pur svolgendo attività essenziali per il funzionamento del sistema sanitario. Dal confronto è emersa una volontà trasversale, condivisa dai componenti della Commissione, di approfondire la concreta possibilità... 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Ars, audizione sugli ausiliari della sanità: Ferrara convoca la commissione lavoro La mancata bonifica della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, M5S chiede audizione urgente all’ArsLa discarica di Mazzarrà Sant’Andrea torna al centro dell’attenzione politica regionale. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ausiliari della Temi più discussi: Notizie dalla zona di Palazzo Reale Monte Di Pieta a Palermo; Favoritismi nelle assunzioni: presidente Sas nella bufera, a un passo il ritorno di Di Stefano; ARS, audizione sugli ausiliari della sanità: Ferrara convoca la Commissione Lavoro; ARS, audizione sugli ausiliari della sanità: Ferrara convoca la Commissione Lavoro. Sassari, Ares sblocca oltre 1 milione per i lavoratori ausiliari della sanitàDopo tre anni di attesa viene riconosciuto il bonus Covid per i lavoratori ausiliari impegnati nell’attività di contrasto al Covid-19. È l’Ares Sardegna ad aver sbloccato la misura finanziata dal ... unionesarda.it Sanità, sarà convocato in audizione l'advisor privatoLa Terza commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Luca Simonetti (M5S), si è riunita questa mattina a Palazzo Cesaroni. I lavori si sono aperti con la richiesta del consigliere Matteo ... ansa.it «Spero di svolgere questo servizio in unione con gli altri vescovi ausiliari, e con il cardinale vicario, per essere insieme un segno dell'amore di Dio nelle nostre comunità». Papa Leone XVI ha nominato vescovo ausiliare della diocesi di Roma il reverendo M - facebook.com facebook