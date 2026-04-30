Amministrative 2026 | doppia sede elettorale in centro e allo Scalo per il candidato sindaco Cascini proseguono gli incontri nei quartieri

Per le elezioni amministrative del 2026, il candidato sindaco ha aperto due sedi elettorali, una nel cuore della città e l’altra nello Scalo. Contestualmente, si sono svolti incontri con i cittadini in diversi quartieri, mentre i comitati sono stati ufficialmente inaugurati in entrambe le zone. Questi eventi segnano l’avvio della campagna elettorale, con il candidato che si presenta in modo diretto alla comunità.

Inaugurazione di due comitati elettorali, uno in centro città e uno allo Scalo, e incontri nei quartieri. Diversi gli appuntamenti del candidato sindaco della lista Chieti in Comune, Giancarlo Cascini, nei prossimi giorni. Domani (venerdì 1° maggio) è prevista l'apertura della sede sul Colle.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Amministrative 2026, dall'associazione Chieti bene comune nasce la civica a sostegno del candidato sindaco CasciniDall'impegno dell'associazione Chieti Bene Comune nasce “Chieti in Comune”, la lista civica a sostegno del candidato sindaco Giancarlo Cascini alle... Amministrative 2026, Legnini apre una sede elettorale anche in centro cittàDopo l'inaugurazione del comitato elettorale di Chieti Scalo, poco distante dalla stazione ferroviaria, il candidato sindaco Giovanni Legnini apre... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026: il calendario degli adempimenti per le Amministrazioni; Elezioni Amministrative 2026 in provincia di Frosinone, nove comuni al voto. Presentate le liste, tutti i candidati; Codice di autoregolamentazione Elezioni Amministrative 2026; Elezioni a Laveno: quattro liste in campo per le amministrative, ecco tutti i candidati. Beatrice Venezi manda nel pallone la destra. Complice l’avvicinamento delle Amministrative di maggio a Venezia, Fratelli d’Italia è consapevole di essersi messo nelle condizioni di sbagliare a prescindere da quale sarà la prossima mossa. La direttrice nomin - facebook.com facebook Nipoti, figli, suoceri: in lista per le amministrative la carica dei “parenti d’arte”. @Snaporaz92 e @IlariaProietti x.com