Il presidente dell'amministrazione comunale ha affermato che il mare ha un valore straordinario per l'Italia, sottolineando come in passato non sia stato adeguatamente riconosciuto. Ha aggiunto che attualmente si trova nella fase di riscoperta di questa risorsa. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Pisa, in data 8 maggio.

Pisa, 8 mag. (Adnkronos) - "Il mare per l'Italia ha un valore straordinario, un valore che noi non abbiamo sempre considerato e sempre riconosciuto e adesso siamo nella fase in cui dobbiamo riscoprirlo. Quindi questo governo per la prima volta si è dotato di un ministro per le politiche del mare, che è il senatore Nello Musumeci, di un comitato interministeriale dove siedono tutti i ministri che hanno competenze dirette e indirette sul mare e questi ministri stanno facendo sistema, si sono dotati di un piano del mare, che è il documento di riferimento strategico e siamo adesso nella fase dell'attuazione, ma appunto la novità è il fatto di fare sistema.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Amm. Ribuffo: "Mare ha valore straordinario, dobbiamo riscoprirlo"

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