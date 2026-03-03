Messina in mano al commissario straordinario Basile | Scelto un profilo di alto valore

Messina ha un nuovo commissario straordinario, nominato dalla Regione, che guiderà il Comune per i prossimi tre mesi. La nomina è stata annunciata in vista delle imminenti elezioni e rappresenta una fase di transizione per la gestione della città. Il commissario scelto è stato definito di alto valore, e la sua nomina segna un cambio temporaneo nella guida dell’amministrazione comunale.

Si apre una nuova fase per Messina in attesa delle prossime elezioni. La Regione ha nominato, infatti, il commissario straordinario che guiderà Palazzo Zanca nei prossimi tre mesi. Un compito affidato a Piero Mattei, ex prefetto, la cui investitura è stata ufficializzata nel primo pomeriggio dal. Messina verso il voto: Piero Mattei nominato commissario straordinario dalla Regione È stato scelto Piero Mattei, ex prefetto in pensione, come nuovo commissario straordinario del Comune di Messina.