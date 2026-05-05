Eccesso di straordinario? Anche se il lavoratore è disponibile ha diritto al risarcimento del danno per l’eccesso di straordinario

Un lavoratore ha presentato un ricorso in tribunale per segnalare di aver svolto oltre 3.000 ore di straordinario in pochi anni, senza soluzione di continuità. Ha richiesto un risarcimento per l’eccesso di lavoro straordinario, anche se era disponibile a lavorare oltre l’orario normale. La questione riguarda il diritto al risarcimento in presenza di un’attività straordinaria prolungata nel tempo.

Con ricorso un lavoratore esponeva di avere prestato la propria opera, senza soluzione di continuità prezzo il proprio datore di lavoro per alcuni anni e aver prestato la bellezza di poco più di 3000 ore di straordinario in pochi anni, chiedendo il risarcimento del danno. Pur riguardando un contenzioso avvenuto nel privato quanto affermato dal tribunale può interessare tutti i dipendenti della P.A tra cui quelli della scuola. L’art. 5 del D.Lgs. n. 66 del 2003, prevede che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto(.)i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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