Amici stasera la semifinale | le anticipazioni e gli ospiti

Stasera, su Canale 5, andrà in onda in prima serata la semifinale del talent show condotto da Maria De Filippi. La puntata vede protagonisti i concorrenti rimasti in gara, pronti a esibirsi davanti al pubblico e alla giuria. Sono previsti anche ospiti speciali che si esibiranno durante l’evento. La semifinale rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione, con il pubblico che segue con attenzione le performance di questa fase finale.

(Adnkronos) – Stasera, sabato 9 maggio, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la semifinale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Sei gli allievi ancora in corsa per la vittoria: i ballerini Alessio, Emiliano e Nicola e i cantanti Angie, Elena e Lorenzo. Chi di loro si aggiudicherà la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. Cda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Amici anticipazioni Eliminato ,sfide lite e ospiti.

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