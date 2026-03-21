Anticipazioni Serale Amici stasera prima puntata 21 marzo 2026 | tre eliminati ecco le sfide i giudici e gli ospiti

Stasera va in onda la prima puntata del Serale di Amici, trasmessa il 21 marzo 2026. Durante l’episodio, tre concorrenti sono stati eliminati dopo le sfide tra i partecipanti. I giudici hanno valutato le esibizioni e sono stati presenti anche ospiti speciali. La serata ha visto momenti di confronto tra i talenti e le decisioni finali sulla permanenza nel programma.

Tutto pronto per la prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, in onda stasera, sabato 21 marzo 2026, e si inizia subito col botto come rivelano le anticipazioni che parlano di ben tre eliminati. Scopriamo tutto quello che è successo durante la registrazione, dunque come sono composte le squadre, chi sono i giudici e come sono andate le sfide. Anticipazioni Serale Amici stasera, prima puntata Si apre ufficialmente la fase più spettacolare del talent, quella in cui gli allievi si sfidano a colpi di canto e ballo per conquistare il pubblico e arrivare fino alla finale. Dopo mesi di preparazione nella scuola, i ragazzi salgono sul palco del Serale divisi in squadre e pronti a mettersi alla prova davanti alla giuria e agli ospiti della serata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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