Amici sabato 2 maggio | le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Sabato 2 maggio, il programma Amici torna in onda con un nuovo episodio. La gara prosegue con otto allievi ancora in gara, mentre si avvicina la finale del talent show trasmesso da Canale 5. Durante la puntata sono previsti anticipazioni e ospiti speciali che parteciperanno alla trasmissione. La trasmissione si svolge come di consueto, con le varie prove e le esibizioni degli allievi.

(Adnkronos) – Amici torna questa sera, sabato 2 maggio, con un nuovo appuntamento. La finale è sempre più vicina per gli otto allievi rimasti in gara al talent show di Canale 5. In corsa per la vittoria ci sono i cantanti Angie e Lorenzo per la squadra Cuccarini-Peparini; i ballerini Emiliano e Nicola e i cantanti Elena e Riccardo per la squadra Zerbi-Celentano; il cantante Gard e il ballerino Alessio per la squadra Pettinelli-Emanuel Lo. A giudicarli come sempre: Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus con Cristiano Malgioglio. A intrattenere il pubblico torna Alessandro Cattelan con una nuova sfida di 'Password' che questa settimana coinvolge gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

AMICI 25 - ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

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