Stasera su Canale 5 va in onda l’ottava puntata del Serale di Amici 25, dove i concorrenti si contendono l’accesso alla finale del talent. Durante la serata si alterneranno esibizioni, ospiti musicali e nuove prove che decideranno il percorso dei partecipanti. La puntata include anche momenti dedicati a ospiti speciali e sfide decisive, fondamentali per determinare chi arriverà alla fase conclusiva del programma.

Ottava puntata del Serale: i concorrenti si giocano l'accesso alla finale del talent show tra esibizioni, ospiti musicali e nuove prove decisive. Stasera, sabato 9 maggio, su Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5 va in scena una puntata decisiva del Serale: l'ottava serata infatti definirà i nomi dei finalisti di questa edizione. La tensione è alta perché, dopo l'ultima eliminazione che ha visto uscire di scena i cantanti Gard e Riccardo Stimolo, restano solo sei concorrenti in gara, pronti a giocarsi l'accesso alla finalissima. Questa news non contiene spoiler, ma propone un'anteprima degli ospiti che animeranno la serata. Qui troverete invece le anticipazioni complete con gli esiti delle gare e allievi eliminati o al ballottaggio.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25, stasera su Canale 5 la scelta dei finalisti: ospiti speciali e sfide decisive

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Amici 25 - La scelta dei professori in vista del serale

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