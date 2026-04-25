Amici 25 stasera su Canale 5 | tra ospiti sfide e nuovi eliminati

Stasera, su Canale 5, si tiene la sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, trasmessa il 25 aprile. Nove allievi sono ancora in gara e si sfidano in diverse prove. La serata prevede anche la presenza di ospiti e nuove eliminazioni che rendono la competizione più intensa. La puntata si concentra su sfide e momenti di spettacolo, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Questa sera 25 aprile su Canale 5 la sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi: nove allievi ancora in gara tra sfide, ospiti e nuove eliminazioni che accendono la competizione. Questa sera, sabato 25 aprile, in prima serata su Canale 5 va in onda la sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Nel corso delle puntate precedenti alcuni allievi hanno dovuto lasciare la scuola: l'ultima eliminata è stata Kiara Fina, ballerina della squadra guidata da Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Restano ora nove concorrenti, ancora in gara e pronti a contendersi la vittoria finale. Cosa vedremo stasera Tra sfide, esibizioni e momenti di spettacolo, la puntata di oggi promette nuove emozioni e colpi di scena, con ospiti e performance pensate per accendere il palco del talent show.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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