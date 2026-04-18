Stasera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 25. La trasmissione prevede ospiti, prove e sfide tra gli allievi, senza anticipazioni sui possibili eliminati o sull’esito del ballottaggio. La puntata si svolge in prima serata e si concentra sulla gara tra gli studenti, senza rivelare dettagli sulla fase finale. La programmazione di questa settimana si inserisce nel percorso regolare del talent show.

Amici 25 torna in prima serata con una nuova puntata: ospiti, sfide e meccanismo di gara senza anticipazioni sugli allievi eliminati o al ballottaggio. Questa sera, sabato 18 aprile, su Canale 5, in prima serata, va in onda la quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Alcuni allievi hanno già lasciato la scuola nelle precedenti puntate; l'ultima è stata Caterina, della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Dieci ragazzi sono ancora nella casetta, determinati a conquistare la vittoria finale. Ecco cosa vedremo oggi tra sfide, ospiti e momenti di spettacolo. Questa news non contiene spoiler sugli eliminati, ma propone un'anteprima degli ospiti che animeranno la serata Qui troverete invece le anticipazioni complete con gli esiti delle gare e allievi eliminati .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25 stasera su Canale 5: ospiti e sfide del 18 aprile

Amici 25 - Una serata speciale a Palazzo Migliori

Notizie correlate

Amici 25 in tv stasera su Canale 5: ospiti e sfide dell'11 aprileStasera 11 aprile nuovo appuntamento con Amici 25: tra ospiti, manche e giudizi della giuria, cresce la tensione per gli allievi ancora in gara.

Amici 25 stasera su Canale 5: ospiti, manche, squadre e allievi in garaStasera 4 aprile terzo appuntamento con il serale di Amici: tra esibizioni, eliminazioni e ospiti speciali, la gara si fa sempre più accesa.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Amici 25 in tv stasera su Canale 5: ospiti e sfide dell'11 aprile; Le anticipazioni dalla quarta puntata del serale di Amici 25: ospiti, sfide e nuova eliminazione; Amici 25 Serale, anticipazioni: bordate a Belen, tra Zerbi e Pettinelli volano uova e tre big a rischio addio; Amici 25, eliminati e riassunto quarta puntata del Serale.

Amici 25 stasera su Canale 5: ospiti e sfide del 18 aprileAmici 25 torna in prima serata con una nuova puntata: ospiti, sfide e meccanismo di gara senza anticipazioni sugli allievi eliminati o al ballottaggio. movieplayer.it

Amici 25, quinta puntata: ospiti, sfide e nuova eliminazione. Tutte le anticipazioniS tasera alle 21.40 su Canale 5 va in onda la quinta puntata del Serale di Amici 25 con nuove sfide, esibizioni e – purtroppo per gli allievi – una nuova eliminazione. I giudici di questa edizione son ... iodonna.it

La tragedia dovuta a un malore improvviso mentre giocava con amici. - facebook.com facebook

QUESTA SERA lo spettacolo è di scena nella quinta puntata del Serale di #Amici25! Farete il tifo per la squadra Cuccarini-Peparini Vi aspettiamo tutti alle 21.20 su Canale 5 x.com