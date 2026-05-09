Amici 25 eliminato e riassunto ottava puntata del Serale | Nicola emoziona maglia d' oro per Emiliano

Durante l'ottava puntata del Serale di Amici 25, uno dei concorrenti è stato eliminato mentre un altro ha ricevuto una maglia d'oro. Tra i momenti più emozionanti, il racconto di un partecipante che ha suscitato commozione. La puntata si è conclusa con l'annuncio della prossima finale prevista per domenica 17 maggio, segnando la conclusione di questa edizione del talent show di Canale 5.

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