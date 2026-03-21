Il primo serale di Amici 25 andato in onda il 21 marzo 2026 ha visto l’eliminazione di Antonio, che si è piazzato al terzo posto tra i concorrenti eliminati, mentre Emiliano è stato invece salvato e prosegue la gara. La puntata ha suscitato reazioni tra i telespettatori e gli appassionati, che hanno commentato immediatamente quanto accaduto sui social e sui forum dedicati.

Il serale di Amici 25 parte subito con un colpo di scena che accende il dibattito tra fan e osservatori del programma. Dopo la registrazione del 19 marzo, le anticipazioni sulla puntata in onda sabato 21 marzo 2026 su Canale 5, hanno iniziato a circolare con insistenza, soprattutto sul ballottaggio finale, tra Emiliano e Antonio, deciso lontano dalle telecamere. Il primo serale mette così in chiaro la corsa degli allievi verso fase finale, eliminazioni rapide, scelte nette e primi equilibri che iniziano a delinearsi. Tra conferme e sorprese, ecco cosa è successo davvero nel debutto del talent in prima serata. La fase più delicata della serata riguarda il confronto tra Antonio Stillante ed Emiliano Fiasco, entrambi ballerini del team Zerbi-Celentano. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Amici 25, primo serale 21 marzo 2026: Antonio terzo eliminato della puntata, Emiliano salvo

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