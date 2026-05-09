Amici 25 eliminato e riassunto ottava puntata del Serale La frecciata di Gigi D' Alessio ad Anna Pettinelli | Dopo 8 puntate ci capisce di musica

Nell’ottava puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, un concorrente è stato eliminato, mentre altri sono stati riassunti. Durante la puntata, Gigi D’Alessio ha fatto una battuta rivolta ad Anna Pettinelli, dicendo che dopo otto puntate lei capisce di musica. La trasmissione si avvia verso la conclusione, prevista per domenica 17 maggio, quando anche questa edizione del talent show si concluderà.

Amici di Maria De Filippi è ormai agli sgoccioli e prestissimo - precisamente domenica 17 maggio - anche questa edizione del talent show di successo di Canale 5 giungerà al capolinea. I giovani talenti rimasti in gara, tra un'esibizione e l'altra giudicate da Elena D'Amario, Amadeus, Gigi.🔗 Leggi su Today.it

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