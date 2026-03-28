Amici 2026 il serale streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Sabato 28 marzo 2026 alle 21,30 su Canale 5 viene trasmessa la seconda puntata del Serale di Amici 2026. La diretta televisiva permette agli spettatori di seguire l’evento in tempo reale, mentre lo streaming è disponibile su piattaforme online autorizzate. La trasmissione inizia alle 21,30 e dura circa un’ora.

. Questa sera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Amici 2026, il serale in live streaming. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. 🔗 Leggi su Tpi.it

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