Amici 2026 il serale | le anticipazioni ospiti allievi e squadre dell’ottava puntata

Sabato 9 maggio 2026 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda l’ottava puntata del serale di Amici 2026. La serata vedrà la partecipazione di allievi e squadre, con l’eventuale presenza di ospiti speciali. La puntata si svolgerà in diretta e sarà trasmessa in prima serata. Sono previste prove, esibizioni e momenti di confronto tra i partecipanti.

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, 9 maggio. Questa sera, sabato 9 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda l’ottava puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni, concorrenti, squadre, allievi, giudici e ospiti. La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena).🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) dell’ottava puntata ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX AMICI 2026 - ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA DEL SERALE Notizie correlate Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della prima puntataStasera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Serale di Amici 2026. Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della seconda puntataAmici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della seconda puntata, 28 marzo Stasera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 21,30 su... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sabato 2 maggio Settima puntata del Serale - Amici Le puntate | Witty TV; Serale Amici 2026, anticipazioni 2 maggio: doppia eliminazione!; Amici 25 Serale, anticipazioni: doppio addio, polemiche, lite in studio e Gard sulla graticola; Amici Serale 2026, chi è stato eliminato nella settima puntata del 2 maggio? Il verdetto tra Riccardo, Lorenzo e Gard. Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) dell’ottava puntata, 9 maggioAmici 2026, il serale: anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) dell'ottava puntata in onda su Canale 5 il 9 maggio. Concorrenti, allievi ... tpi.it Amici di Maria De Filippi, anticipazioni Serale 9 maggio 2026: le news sulla Semifinale | SpoilerCosa accadrà nella Semifinale di Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni emerse dalla registrazione di oggi per sabato 9 maggio? superguidatv.it QUESTA SERA tutti sintonizzati su Canale 5 per la Semifinale del Serale di #Amici25! Emiliano, Elena e Nicola riusciranno a conquistare un posto in Finale x.com