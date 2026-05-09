Amburgo-Friburgo domenica 10 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 10 maggio 2026 alle 15:30 si gioca l’anticipo tra Amburgo e Friburgo, penultimo turno di Bundesliga. L’Amburgo, già salvo con due giornate di anticipo, si prepara ad affrontare il Friburgo, che arriva dalla finale di Europa League. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati comunicati e sono disponibili prima del calcio d’inizio.

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Penultimo turno di Bundesliga e un Amburgo già salvo con 2 giornate di anticipo affronta un Friburgo fresco finalista di Europa League. I rothoesen hanno blindato la salvezza vincendo a Francoforte in rimonta in quella che è stata la terza vittoria esterna stagionale, la più importante perché garantisce la permanenza nella massima serie. Un campionato in crescendo per la squadra di Polzin, allenatore in rampa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Amburgo-Friburgo (domenica 10 maggio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Amburgo-Friburgo (domenica 10 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiPenultimo turno di Bundesliga e un Amburgo già salvo con 2 giornate di anticipo affronta un Friburgo fresco finalista di Europa League. Eintracht Francoforte-Amburgo (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiA 3 giornate dalla fine della Bundesliga si infiamma la lotta per il settimo posto con l’Eintracht Francoforte che accoglie in casa l’Amburgo di... Argomenti più discussi: Amburgo-Friburgo, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE; Amburgo v Friburgo LIVE 10/05/2026 | Calcio; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Dove vedere Milan-Atalanta, il tennis e tutto lo sport in tv del 10 maggio.