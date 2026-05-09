Amburgo-Friburgo domenica 10 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 10 maggio 2026 alle 15:30 si gioca la partita tra Amburgo e Friburgo, penultimo turno di Bundesliga. L'Amburgo, che ha già raggiunto la salvezza con due giornate di anticipo, affronta una squadra che si è appena qualificata come finalista di Europa League. Le formazioni e le quote sono state definite, mentre i pronostici si concentrano sull’esito di questa sfida tra due team con obiettivi diversi.

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Penultimo turno di Bundesliga e un Amburgo già salvo con 2 giornate di anticipo affronta un Friburgo fresco finalista di Europa League. I rothoesen hanno blindato la salvezza vincendo a Francoforte in rimonta in quella che è stata la terza vittoria esterna stagionale, la più importante perché garantisce la permanenza nella massima serie. Un campionato in crescendo per la squadra di Polzin, allenatore in rampa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Amburgo-Friburgo (domenica 10 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Eintracht Francoforte-Amburgo (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiA 3 giornate dalla fine della Bundesliga si infiamma la lotta per il settimo posto con l’Eintracht Francoforte che accoglie in casa l’Amburgo di... Friburgo-Wolfsburg (domenica 03 maggio 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronosticiTerzultima giornata di Bundesliga con il Friburgo impegnato in casa contro il pericolante Wolfsburg di Hecking. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Amburgo v Friburgo LIVE 10/05/2026 | Calcio; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Bundesliga, Amburgo-Friburgo: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV; Un pari nel Clasico col Real nel caos e il Barca può festeggiare lo scudetto. Bundesliga, Amburgo-Friburgo: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TVScopri come seguire Amburgo-Friburgo gratuitamente in diretta live e streaming su Bet365. La sfida da non perdere. derbyderbyderby.it