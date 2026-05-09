Amburgo-Friburgo domenica 10 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
Domenica 10 maggio 2026 alle 15:30 si gioca la partita tra Amburgo e Friburgo, penultimo turno di Bundesliga. L'Amburgo, che ha già raggiunto la salvezza con due giornate di anticipo, affronta una squadra che si è appena qualificata come finalista di Europa League. Le formazioni e le quote sono state definite, mentre i pronostici si concentrano sull’esito di questa sfida tra due team con obiettivi diversi.
Penultimo turno di Bundesliga e un Amburgo già salvo con 2 giornate di anticipo affronta un Friburgo fresco finalista di Europa League. I rothoesen hanno blindato la salvezza vincendo a Francoforte in rimonta in quella che è stata la terza vittoria esterna stagionale, la più importante perché garantisce la permanenza nella massima serie. Un campionato in crescendo per la squadra di Polzin, allenatore in rampa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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