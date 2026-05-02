Friburgo-Wolfsburg domenica 03 maggio 2026 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 3 maggio 2026 alle 19:30 si gioca la penultima giornata di Bundesliga, con il match tra il Friburgo e il Wolfsburg. La partita si svolge allo stadio di Friburgo, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali in vista delle ultime gare di campionato. Il Wolfsburg, attualmente in una posizione di classifica che lo mette in difficoltà, affronta una trasferta che potrebbe risultare decisiva per le sorti della stagione.

Terzultima giornata di Bundesliga con il Friburgo impegnato in casa contro il pericolante Wolfsburg di Hecking. La squadra di Schuester viene dalla beffarda sconfitta di Braga, con gli Arcebispos che nel finale hanno punito la difesa tedesca prendendo il vantaggio dopo la prima gara. Servirà il calore e la forza dell’Europa Park Stadion per una rimonta che significherebbe finale di Europa League. I woelfe avvicinano il terzultimo posto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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