Nuovo centro trapianti e Casa Ail all' ospedale di Ravenna De Pascale | Un orgoglio per il sistema sanitario regionale

Il sindaco De Pascale ha annunciato l’apertura del nuovo centro trapianti e della Casa Ail all’ospedale di Ravenna, un passo importante per la sanità locale. Questa struttura, risultato di una collaborazione tra pubblico e privato, permette di offrire servizi di alta qualità ai pazienti con patologie oncoematologiche. La realizzazione è stata possibile grazie a investimenti e accordi che hanno favorito la creazione di un centro specializzato. Il nuovo reparto rappresenta un punto di svolta per l’assistenza sanitaria nella regione. L’intera comunità attende con fiducia i benefici di questa iniziativa.

Un progetto da 3 milioni di euro nato da un'idea sorta circa dieci anni fa. Il presidente della Regione: "Un'intera comunità al lavoro per un obiettivo condiviso di crescita e tutela della salute" Svolta storica per l'oncoematologia romagnola: grazie a una straordinaria sinergia tra pubblico e privato, l'Ospedale Santa Maria delle Croci ospiterà l'unico Centro Trapianti di Midollo Osseo Allogenico della Romagna. Un progetto da oltre 3 milioni di euro che promette di cambiare il destino di centinaia di pazienti. E nell'ex reparto di Oculistica sorgerà invece Casa Ail, un luogo dove potranno essere ospitati i pazienti fuori sede (e i loro familiari) che dopo il trapianto necessitano di ulteriori terapie di supporto.