Fiamme nei boschi del Casentino | vigili del fuoco al lavoro

Nel pomeriggio di oggi, 9 marzo, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena è intervenuta in un bosco vicino a Salutio, frazione del comune di Castel Focognano, per spegnere un incendio che aveva preso fuoco tra gli alberi. I pompieri sono arrivati sul posto e hanno lavorato per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Le fiamme hanno interessato principalmente la vegetazione del sottobosco in un'area particolarmente impervia che ha reso più difficoltoso raggiungere il luogo dell'incendio e di conseguenza il suo spegnimento. È intervenuto anche personale antincendio boschivo della Regione Toscana.