In arrivo l’11^ Mezzamaratona del Casentino

Arezzo, 26 febbraio 2026 – In arrivo l’11^ M ezzamaratona del Casentino. Domenica 1° marzo si disputerà a Soci, nel comune di Bibbiena, l’11ª edizione della Mezzamaratona del Casentino, gara podistica sulle distanze di 10 km e 21 km. Quando mancano ancora quattro giorni all’evento, sono circa 250 gli atleti iscritti, in rappresentanza di società aretine, fiorentine, romagnole e umbre, a conferma del crescente interesse verso una manifestazione ormai punto di riferimento nel panorama podistico del territorio. Il percorso si snoderà tra Soci e Partina e prevede un primo giro più lungo di 10 km, al termine del quale si concluderà la gara breve. Gli atleti della mezza maratona proseguiranno invece con due ulteriori giri di circa 6 km ciascuno, per completare i 21 km complessivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

