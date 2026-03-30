Rifiuti e decoro urbano nuove misure per migliorare il servizio e sostenere i cittadini più fragili

Un nuovo pacchetto di interventi è stato annunciato a Piacenza per migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti e rafforzare il decoro urbano. Le iniziative prevedono misure operative volte a potenziare la gestione dei rifiuti e a sostenere i cittadini più fragili. La fase di avvio è imminente, senza indicazioni sui dettagli specifici delle azioni previste.

Tra le novità: torna il ritiro nei cortili delle vie commerciali e mastelli da 20 litri (invece di 40) per chi ha più di 65 anni È in partenza un pacchetto di interventi operativi per migliorare il servizio di raccolta rifiuti a Piacenza e rafforzare il decoro urbano. Le misure, definite dal Comune insieme a Iren, intervengono in modo mirato sulle criticità emerse nelle ultime settimane, grazie anche alle segnalazioni da parte dei cittadini di cui l’ente si è fatto portavoce, e introducono modifiche concrete nell’organizzazione quotidiana del servizio. Le novità entreranno in vigore progressivamente entro il 30 aprile, con alcuni interventi già attivi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Rifiuti e decoro urbano, nuove misure per migliorare il servizio e sostenere i cittadini più fragili Articoli correlati Rifiuti, il Comune scrive a Etra: «Abbiamo perso la pazienza, il decoro urbano non è negoziabile»Il responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Montegrotto Terme, Andrea Rinaldo, ha inviato un sollecito urgente a Etra, il gestore del servizio... Tutela dell'ambiente e decoro urbano: in città installati 1.500 nuovi cestini per i rifiutiVolge al termine il progetto di rinnovo dei cestini sul territorio comunale di Ferrara, avviato nel corso del 2024, che ha portato alla sostituzione...