Decoro urbano | al via sostituzione campane per la raccolta del vetro con nuovi modelli

Da parmatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questi giorni sono state avviate le operazioni per sostituire le vecchie campane destinate alla raccolta del vetro con nuovi modelli. L’intervento riguarda diverse aree della città e prevede la rimozione delle strutture esistenti, sostituendole con apparecchi più moderni. La sostituzione dei dispositivi fa parte di un intervento più ampio volto a migliorare il decoro urbano e la qualità della raccolta differenziata.

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È partita in questi giorni l’attività di sostituzione delle vecchie campane per la raccolta del vetro con nuovi modelli. L’operazione, a cura degli operatori di Iren, mira a modernizzare il sistema di raccolta, garantendo un’efficienza ancora maggiore e una migliore integrazione nel contesto.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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