Decoro urbano | al via sostituzione campane per la raccolta del vetro con nuovi modelli

In questi giorni sono state avviate le operazioni per sostituire le vecchie campane destinate alla raccolta del vetro con nuovi modelli. L’intervento riguarda diverse aree della città e prevede la rimozione delle strutture esistenti, sostituendole con apparecchi più moderni. La sostituzione dei dispositivi fa parte di un intervento più ampio volto a migliorare il decoro urbano e la qualità della raccolta differenziata.

È partita in questi giorni l’attività di sostituzione delle vecchie campane per la raccolta del vetro con nuovi modelli. L’operazione, a cura degli operatori di Iren, mira a modernizzare il sistema di raccolta, garantendo un’efficienza ancora maggiore e una migliore integrazione nel contesto.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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