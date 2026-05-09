Amazon | la redazione caccia i minimi storici e gli errori di prezzo

Negli ultimi giorni, sono stati segnalati diversi casi di prezzi molto bassi su Amazon, con alcune offerte che sono state cancellate o modificate rapidamente. La redazione ha analizzato le differenze tra i veri minimi storici e le variazioni temporanee, spesso dovute a errori di inserimento. In alcuni casi, gli sconti sono durati solo pochi secondi prima che il prezzo venisse corretto o rimosso dal sito.

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