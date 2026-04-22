Trump crolla nei sondaggi | consensi ai minimi storici e gli americani dubitano della sua sanità mentale

Negli Stati Uniti, il presidente attuale registra un calo significativo di consensi nei sondaggi, raggiungendo i livelli più bassi di tutto il mandato. La percentuale di italiani che esprime dubbi sulla sua stabilità mentale è aumentata, mentre i dati indicano una diminuzione generale di supporto popolare. Questa tendenza si riflette in un contesto politico molto teso, con opinioni pubbliche che cambiano rapidamente.

Sempre più in basso. I consensi del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, restano sui minimi del suo attuale mandato. Pesano, secondo i sondaggi americani, le tensioni internazionali legate alla guerra all’Iran e anche le polemiche interne. Il sondaggio realizzato da Ipsos per Reuters mostra come soltanto il 36% degli intervistati (oltre 4.500) approvi l’operato del presidente. Il dato non è cambiato rispetto al mese precedente, ma il calo rispetto al passato è evidente, soprattutto se si fa un confronto con l’inizio del mandato nel gennaio del 2025, quando il consenso era al 47%. Sondaggi politici, gli americani dubitano della sanità mentale di Trump.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Trump in caduta libera, Sondaggi Catastrofici per i Repubblicani!!

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