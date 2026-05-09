Durante una serata all’Arena, il conduttore e musicista ha portato sul palco diversi artisti per un evento di beneficenza. La manifestazione ha avuto come obiettivo raccogliere fondi destinati a un progetto solidale. I soldi raccolti durante la serata saranno destinati a iniziative di assistenza e supporto per persone in difficoltà. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi artisti che si sono esibiti in diverse esibizioni musicali.

? Punti chiave Chi saranno gli artisti che condivideranno il palco con Amadeus?. Come verranno utilizzati concretamente i fondi raccolti durante la serata?. Quali progetti sociali beneficeranno del ricavato dell'evento all'Arena?. Quanto costano i biglietti per assistere alla sfida di solidarietà?.? In Breve Ricavi destinati a Asd La Grande Sfida, Caritas Diocesana e Unitalsi di Verona.. Partecipano Federico Parlanti, Paolo Ruffini, Francesco Renga e il Maestro Diego Basso.. Biglietti Arena disponibili a 30, 25 e 15 euro tramite Ticketone e Box Office.. Fondi finanzieranno progetti Young Now, Occhio al Futuro e Impariamo a Vivere Insieme.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amadeus all’Arena: musica e solidarietà per una sfida speciale

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