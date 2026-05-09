Amadeus all’Arena | musica e solidarietà per una sfida speciale

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una serata all’Arena, il conduttore e musicista ha portato sul palco diversi artisti per un evento di beneficenza. La manifestazione ha avuto come obiettivo raccogliere fondi destinati a un progetto solidale. I soldi raccolti durante la serata saranno destinati a iniziative di assistenza e supporto per persone in difficoltà. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi artisti che si sono esibiti in diverse esibizioni musicali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Chi saranno gli artisti che condivideranno il palco con Amadeus?. Come verranno utilizzati concretamente i fondi raccolti durante la serata?. Quali progetti sociali beneficeranno del ricavato dell'evento all'Arena?. Quanto costano i biglietti per assistere alla sfida di solidarietà?.? In Breve Ricavi destinati a Asd La Grande Sfida, Caritas Diocesana e Unitalsi di Verona.. Partecipano Federico Parlanti, Paolo Ruffini, Francesco Renga e il Maestro Diego Basso.. Biglietti Arena disponibili a 30, 25 e 15 euro tramite Ticketone e Box Office.. Fondi finanzieranno progetti Young Now, Occhio al Futuro e Impariamo a Vivere Insieme.....🔗 Leggi su Ameve.eu

amadeus all8217arena musica e solidariet224 per una sfida speciale
© Ameve.eu - Amadeus all’Arena: musica e solidarietà per una sfida speciale
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Arena, Amadeus e Ruffini per il sociale: la grande sfida di maggio? Cosa scoprirai Chi saranno i protagonisti musicali che accompagneranno Amadeus e Ruffini? Come verrà utilizzato concretamente l'incasso della...

Colleferro Scalo. Domenica 15 Marzo all’Auditorium una giornata speciale, dedicata alla prevenzione, alla solidarietà, alla musica e alla culturaCOLLEFERRO – Domenica 15 Marzo sono in programma due iniziative collegate tra loro, entrambe ospitate presso l’Auditorium Fabbrica della Musica di...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Amadeus condurrà La Grande Sfida – InConTrArti 2026 all’Arena di Verona venerdì 15 maggio; Federico Parlanti presentatore insieme ad Amadeus all’Arena di Verona; IL PREMIO GIANNI RAVERA 2026 SABATO 20 GIUGNO A CASTELRAIMONDO. ALLA CONDUZIONE AMADEUS; Arena Amadeus e Ruffini per il sociale | la grande sfida di maggio.

Arena 60-70-80, Amadeus celebra la musicaSono cresciuto a Verona dove sono arrivato a 6 anni, per poi trasferirmi a Milano quando ne avevo circa una ventina, qui in questa città è nato il mio amore per la radio, ma il mio mio sogno era ... ansa.it

«Una nessuna centomila», due serate condotte da Amadeus all'Arena: «Insieme per le donne»È la padrona di casa Fiorella Mannoia a sintetizzare lo spirito del doppio evento «Una nessuna centomila» all’Arena di Verona: «Questa è una chiamata alle arti», dice. Ed è sempre lei a dare il via ... corriere.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.