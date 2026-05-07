Arena Amadeus e Ruffini per il sociale | la grande sfida di maggio

A metà maggio si terrà una serata all'Arena con la partecipazione di Amadeus e Ruffini, dedicata a iniziative sociali. Durante l'evento, saranno presenti anche artisti musicali che si esibiranno accanto ai due protagonisti. L'incasso della serata sarà destinato a progetti di solidarietà, anche se i dettagli su come verranno impiegati non sono ancora stati resi noti. L'evento si propone di unire musica e impegno sociale.

? Cosa scoprirai Chi saranno i protagonisti musicali che accompagneranno Amadeus e Ruffini?. Come verrà utilizzato concretamente l'incasso della serata all'Arena?. Quali associazioni locali riceveranno i fondi raccolti durante lo show?. Perché questo evento trasforma lo spettacolo in un impegno civile?.? In Breve Partecipazioni musicali di Francesco Renga, Notre Dame de Paris e Fabio Armiliato.. Contributo con monologo inedito di Paolo Ruffini e presenza dei Mayor Von Friunzius.. Fondi destinati ad Asd La Grande Sfida, Young Now di Unitalsi e Caritas.. Evento programmato per il 15 maggio presso l'Arena di Verona.. Il 15 maggio l’Arena di Verona ospiterà la serata speciale denominata La Grande Sfida – InConTrArti, dove Federico Parlanti condurrà l’evento insieme ad Amadeus.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arena, Amadeus e Ruffini per il sociale: la grande sfida di maggio Notizie correlate Leggi anche: Primo Maggio a Monza: il corteo dei sindacati e la grande festa del centro sociale Leggi anche: Sfida a colpi di logica e problem solving, torna la Coppa Ruffini promossa da Unimore Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: InConTrArti, grandi artisti e talenti speciali insieme in Arena: Condivdendo i sogni c'è il rischio di realizzarli; Amadeus condurrà La Grande Sfida – InConTrArti 2026. Confermata la presenza di Paolo Ruffini. Amadeus condurrà La Grande Sfida – InConTrArti 2026. Confermata la presenza di Paolo RuffiniA impreziosire ulteriormente l’evento sarà l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso , che dedicherà un momento della serata alle colonne sonore cinematografiche. È ... corrierenazionale.it Un vergognoso spettacolo in Arena(Angelo Paratico) La battuta scherza coi fanti ma lascia stare i santi è spesso risuonata in Arena grazie a Puccini, ma lo showman livornese Paolo Ruffini ... giornaleadige.it Così il Presidente dei parigini dopo l'1-1 col Bayern Monaco all'Allianz Arena #PSG #BayernPSG #ChampionsLeague #Tuttosport - facebook.com facebook A coreografia da Südkurve da Allianz Arena. ( @SebSB) x.com