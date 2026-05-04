Perugia sale sul muretto e precipita nel vuoto | 21enne in ospedale in codice rosso

Un giovane di 21 anni è stato ricoverato in ospedale a Perugia dopo essere precipitato dal muretto di via Marconi all'alba di domenica 3 maggio. È stato trasportato in codice rosso e si trova ora in prognosi riservata. La caduta si è verificata intorno alle prime ore del mattino, ma al momento non sono note le cause dell'incidente. La polizia sta conducendo le verifiche del caso.

E' ricoverato all'ospedale di Perugia in prognosi riservata il 21enne precipitato all'alba di domenica 3 maggio dal muretto di via Marconi a Perugia. A riportare la notizia il Corriere dell'Umbria. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano il ragazzo sarebbe salito sul muretto davanti ai Tre.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Studentessa 14enne precipita dalla finestra di un liceo a Ascoli Piceno: soccorsa dal 118 e trasferita all’ospedale in codice rossoUna studentessa di 14 anni è precipitata dalla finestra di uno dei bagni posti al secondo piano di un liceo ad Ascoli Piceno. Sangue sul bus: 14enne accoltellato, in codice rosso all'ospedaleIn piazza Pallavicini è intervenuta la polizia, il ragazzino è stato soccorso e portato al Villa Scassi in gravi condizioni Violenza a bordo di un... Panoramica sull’argomento Si parla di: Sale sul muretto dei Tre Archi e cade di sotto: 21enne in codice rosso. Perugia, sale sul muretto e precipita nel vuoto: 21enne in ospedale in codice rossoE' ricoverato all'ospedale di Perugia in prognosi riservata il 21enne precipitato all'alba di domenica 3 maggio dal muretto di via Marconi a Perugia. A riportare la notizia il Corriere dell'Umbria. Se ... perugiatoday.it LIVE Civitanova-Perugia 1-3, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la Sir vince gara-2 in rimonta e sale 2-0CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.33 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Civitanova-Perugia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it