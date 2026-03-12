Studentessa 14enne precipita dalla finestra di un liceo a Ascoli Piceno | soccorsa dal 118 e trasferita all’ospedale in codice rosso

Una studentessa di 14 anni è caduta dalla finestra di un bagno al secondo piano di un liceo ad Ascoli Piceno. Immediatamente soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. La polizia sta raccogliendo le prime informazioni sull’accaduto. La scuola è stata messa sotto osservazione mentre vengono svolti gli accertamenti del caso.

