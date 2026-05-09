alpinista lascia la fidanzata a morire di freddo in montagna

Un alpinista condannato per omicidio colposo ha recentemente dichiarato le ultime parole della compagna prima di morire di freddo durante un'escursione in montagna. La donna si trovava in condizioni di gelo quando lui ha deciso di lasciarla. La sentenza si basa sulla grave negligenza dimostrata nel comportamento dell’uomo durante l’incidente. Le dichiarazioni del condannato sono state rese nel corso delle udienze finali del procedimento giudiziario.

Un alpinista condannato per omicidio colposo per grave negligenza dopo aver lasciato morire la propria compagna su una montagna in condizioni di gelo ha rivelato le ultime parole che lei gli ha rivolto. La storia di Thomas Plamberger e della sua compagna, Kerstin Gurtner, ha attirato l’attenzione internazionale dopo il loro fatale tentativo di scalare il Grossglockner, la montagna più alta dell’Austria, nel gennaio 2025. La vetta, che raggiunge i 3.798 metri, è nota per essere pericolosa e, secondo quanto riportato, miete da una a due vittime all’anno. Plamberger, alpinista esperto di 39 anni, ha scalato il Grossglockner con Gurtner, 33 anni, il 19 gennaio 2025.🔗 Leggi su Newsner.it

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CHOC IN MONTAGNA: ABBANDONA LA FIDANZATA IN VETTA CHE POI MUORE DI IPOTERMIA. AVEVA 33 ANNI

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Un alpinista muore davanti alla fidanzata dopo essere precipitato per 79 metri a causa della rottura della corda. Gli esperti valutano un guasto all’attrezzaturaIgor Andreoni muore davanti alla compagna in Brasile: la corda si spezza durante la scalata e precipita per 79 metri. ilfattoquotidiano.it