Abbandona la fidanzata in montagna a -20 gradi lei muore congelata | alpinista condannato per omicidio

Thomas Plamberger ha lasciato la fidanzata in montagna con temperature di -20 gradi, e lei è morta congelata. Il fatto si è verificato durante un’escursione invernale, quando lui si è allontanato senza portare abbastanza vestiti caldi o aiuto. La donna si è trovata sola e ha perso la vita per ipotermia. La sentenza del tribunale di Innsbruck ha riconosciuto il suo ruolo nella tragedia, condannandolo a cinque mesi di carcere e a una multa. La vicenda ha suscitato grande scalpore in Austria.

Il tribunale di Innsbruck ha condannato Thomas Plamberger a cinque mesi di carcere e a una multa di 9.400 euro per la morte della fidanzata Kerstin Gurtner, abbandonata sulla vetta del Grossglockner, la montagna più alta dell'Austria.