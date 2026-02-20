Grossglockner | 5 mesi per l’alpinista la fidanzata morta di freddo

Un alpinista è stato condannato per la morte della fidanzata sul Grossglockner, avvenuta a causa delle basse temperature. La donna, durante l'ascensione, si è trovata impreparata di fronte alle condizioni estreme e ha perso la vita dopo cinque mesi di ricovero in ospedale. La causa principale si lega alle scelte fatte durante l’escursione e alla mancanza di attrezzatura adeguata. La vicenda ha suscitato molte discussioni sulla sicurezza in montagna e sui rischi legati alle imprese al limite. La sentenza stabilisce le responsabilità dell’alpinista in quella tragica esperienza.

Alpinista condannato per la morte della compagna sul Grossglockner: una tragedia tra responsabilità e limiti della montagna. Un alpinista di 37 anni è stato condannato per omicidio colposo in Austria a seguito della morte della sua fidanzata, una donna di 33 anni, sul Grossglockner nel gennaio 2025. La sentenza, emessa dal tribunale di Innsbruck, riconosce la responsabilità dell'uomo nella tragica scomparsa della compagna, causata dall'ipotermia. La pena prevede cinque mesi di reclusione con sospensione condizionale per tre anni e una multa di 9.600 euro. La dinamica della tragedia e il ruolo dell'alpinista. Decidono di scalare il Grossglockner, la vetta più alta dell'Austria, ma qualcosa durante l'arrampicata andò storto Kerstin viene abbandonata dal fidanzato a poche decine di metri dalla vetta alle 2 di notte e ben presto muore assiderata a causa delle temperatu