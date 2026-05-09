Alpinista cade da un muretto nel Waterfront | trauma cranico e soccorso

Un alpinista è caduto da un muretto nel Waterfront riportando un trauma cranico. L'incidente si è verificato dopo che l'uomo ha avuto un malore mentre si trovava in un cantiere. Durante le operazioni di soccorso, l'alpinista non ha collaborato con i soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche del caso.

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? Punti chiave Come è avvenuta la caduta nel cantiere dopo il malore?. Perché l'uomo non collaborava con i soccorritori durante l'intervento?. Quali rischi nascondono i nuovi spazi tra aree commerciali e cantieri?. Cosa hanno accertato i medici riguardo ai traumi interni subiti?.? In Breve Caduta da due metri in zona cantieri sabato 9 maggio 2026.. Intervento ambulanza 3-269 Croce Bianca Genovese e automedica Golf 1.. Sospetto trauma costale e commotivo per l'uomo di 60 anni.. Rischi segnalati tra aree commerciali e cantieri in piazzale De André.. Un uomo di 60 anni, appartenente alle forze armate, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino sabato 9 maggio 2026 dopo una caduta avvenuta nel tardo pomeriggio in piazzale De André.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alpinista cade da un muretto nel Waterfront: trauma cranico e soccorso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trauma cranico per un 15enne a Albissola: soccorso rapido in campoUn violento impatto durante un incontro calcistico nel pomeriggio di oggi ad Albissola Marina ha costretto le squadre di soccorso a intervenire... Trauma cranico per un 12enne sulla ciclabile: soccorso col verricello?? Cosa sapere Un dodicenne cade da un monopattino sulla ciclabile Poltragno-Lovere giovedì 23 aprile.