Trauma cranico per un 15enne a Albissola | soccorso rapido in campo
Un giovane di 15 anni ha riportato un trauma cranico dopo un incidente avvenuto durante una partita di calcio nel pomeriggio a Albissola Marina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza immediata al ragazzo. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’accaduto. La dinamica dell’incidente e le condizioni del giovane sono al momento oggetto di verifiche.
Un violento impatto durante un incontro calcistico nel pomeriggio di oggi ad Albissola Marina ha costretto le squadre di soccorso a intervenire tempestivamente per assistere un quindicenne rimasto ferito. Il giovane atleta, coinvolto in un duro contatto fisico con un avversario presso il campo sportivo Faraggiana, è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo aver riportato un trauma alla zona cranica. L’intervento dei soccorsi al campo Faraggiana. Le dinamiche del contatto tra i due calciatori hanno richiesto l’attivazione immediata dei protocolli di emergenza sul terreno di gioco. Sul posto è arrivata l’automedica per stabilizzare il ragazzo di 15 anni, mentre il personale della Croce Oro Mare di Albissola si è occupato delle prime manovre di assistenza medica.🔗 Leggi su Ameve.eu
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