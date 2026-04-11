Trauma cranico per un 15enne a Albissola | soccorso rapido in campo

Un giovane di 15 anni ha riportato un trauma cranico dopo un incidente avvenuto durante una partita di calcio nel pomeriggio a Albissola Marina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza immediata al ragazzo. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’accaduto. La dinamica dell’incidente e le condizioni del giovane sono al momento oggetto di verifiche.

Un violento impatto durante un incontro calcistico nel pomeriggio di oggi ad Albissola Marina ha costretto le squadre di soccorso a intervenire tempestivamente per assistere un quindicenne rimasto ferito. Il giovane atleta, coinvolto in un duro contatto fisico con un avversario presso il campo sportivo Faraggiana, è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo aver riportato un trauma alla zona cranica. L’intervento dei soccorsi al campo Faraggiana. Le dinamiche del contatto tra i due calciatori hanno richiesto l’attivazione immediata dei protocolli di emergenza sul terreno di gioco. Sul posto è arrivata l’automedica per stabilizzare il ragazzo di 15 anni, mentre il personale della Croce Oro Mare di Albissola si è occupato delle prime manovre di assistenza medica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trauma cranico per un 15enne a Albissola: soccorso rapido in campo Leggi anche: Treviso, 15enne sbalzata da una giostra in corsa durante il Carnevale: è in ospedale con un trauma cranico Licata, anziano ferito a bordo imbarcazione: trauma cranico, soccorso urgente e volo in ospedale. Indagini in corso.Un incidente dai contorni ancora da chiarire ha visto coinvolto un uomo di 70 anni nel porto di Licata, in provincia di Agrigento. Trauma cranioencefalico in emergenza: valutazione rapida e gestione critica TECH Global University