A Genova si svolge la 97ª Adunata nazionale degli alpini con oltre sette mila partecipanti. Mentre si svolgono le celebrazioni e le attività festive, si sono verificati episodi di tensione tra le forze dell’ordine e alcuni gruppi di centri sociali. In particolare, sono state segnalate azioni di disturbo, tra cui il furto di oggetti durante gli eventi, con il gioco denominato “ruba la penna all’Alpino” che ha suscitato attenzione.

Inizia la 97esima Adunata nazionale degli alpini e oltre settemila Penne nere si stanno ritrovando a Genova per un weekend di commemorazione e festa, ma nonostante le pacifiche intenzioni di Paolo Frizzi e i suoi, nel capoluogo ligure è iniziato il gioco choc “ruba la penna all'Alpino”. Antagonisti e centri sociali infatti hanno rilanciato sui social questo macabro e quanto mai oltraggioso passatempo: rubare l'effige simbolo degli alpini e farne scorta. A vincere sarà chi ne raccoglie di più. Un'offesa che le frange più estreme degli antagonisti starebbe mettendo in atto mentre le penne sfilano per le vie di Genova. Una sfilata e delle commemorazioni che nelle intenzioni degli organizzatori dovevano essere prive di polemiche.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Alpini nel mirino dei centri sociali, scattano le spedizioni: "Ruba la penna"

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