Il governo Meloni sta portando avanti una serie di operazioni per chiudere i centri sociali occupati o autogestiti, con l’obiettivo di ridurne l’attività. Sono stati avviati numerosi sgomberi e sono state approvate nuove leggi che mirano a limitare le modalità di dissenso e a reprimere le proteste. La strategia si concentra su questo tipo di spazi autogestiti e di aggregazione.

Prima il Leoncavallo di Milano, poi l’Askatasuna di Torino: dopo l’arrivo al potere di Giorgia Meloni, la chiusura dei centri sociali autogestiti è diventata un obiettivo dei partiti che compongono la maggioranza di destra. “Il governo chiude gli spazi politici di autorganizzazione e ribellione”, dice la docente universitaria Carlotta Cossutta. “Ora sta valutando nuove tipologie di reato e tutte le forme di protesta sono prese di mira”. Ma il fenomeno dei centri sociali non è solo italiano: ha anche una storia e una dimensione europea. Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un... 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I centri sociali nel mirino del governo Meloni

