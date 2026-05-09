In alcuni alloggi gestiti dall’Azienda per l’edilizia residenziale, gli abitanti segnalano la mancanza di acqua calda. Le strutture ospitano principalmente anziani e persone con disabilità, in totale 32 persone, di cui 10 con disabilità gravi. Gli inquilini riferiscono di dover affrontare quotidianamente disagi legati a questa condizione, che riguarda le famiglie residenti in queste abitazioni.

"Non ne possiamo più dei disagi quotidiani che siamo costretti a subire, perché qui vivono famiglie con gravi difficoltà, tra anziani e disabili: 32 in tutto, di cui 10 con disabilità gravi". A parlare, a nome del condominio di alloggi popolari di via Per Sassuolo 264, è A.A., anch’egli disabile e assegnatario di una delle dodici unità abitative del condominio. "Da circa un paio d’anni, l’ impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia a pellet funziona male. Per due inverni abbiamo vissuto diverse giornate completamente al freddo, senza riscaldamento e acqua calda. Il 16 gennaio scorso, dopo diverse chiamate e proteste, un tecnico è finalmente intervenuto e ha sostituito dei pezzi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alloggi Acer senza acqua calda: "Qui vivono anziani e disabili"

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