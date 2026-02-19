Un residente denuncia che la sua abitazione è diventata un campo improvvisato. La mancanza di acqua calda e i lavori incompleti rendono difficile vivere quotidianamente. La situazione si aggrava per una persona disabile, costretta a spostarsi sul pavimento in cemento perché le piastrelle dell’ingresso sono andate via. La sua carrozzina non può muoversi agevolmente. La situazione resta insostenibile e nessuno interviene per risolverla. La sua richiesta di aiuto resta senza riscontro.

Disabile, con la carrozzina si sposta sul pavimento in cemento perché le piastrelle nell’ingresso non ci sono più. Simona Panainte è esasperata e ha un groppo in gola quando lo racconta, soprattutto perché quello del pavimento è solo uno dei problemi che lamenta per il suo alloggio comunale di via Scala 12. "Sono stata operata e mi manca una gamba – racconta – Uso la carrozzella. A gennaio ho chiamato l’Ufficio casa del Comune perché le piastrelle del corridoio si erano improvvisamente sollevate. Alcuni operai sono intervenuti e le hanno rimosse. Pensavo me le sostituissero, invece mi hanno lasciato il cemento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"Qui noi viviamo come accampati. Niente acqua calda e lavori a metà"

