Il Frosinone torna in Serie A dopo aver battuto il Mantova con un punteggio di 5-0, assicurandosi così la promozione. La squadra avversaria, nonostante abbia raggiunto la salvezza, non ha impedito ai padroni di casa di festeggiare il ritorno nella massima divisione. Con questa vittoria, il Mantova ha perso la possibilità di mantenere il nono posto in classifica.

FROSINONE Il Mantova non rovina la festa-promozione del Frosinone e, dopo avere raggiunto la salvezza, si arrende con un pesante 5-0 ai ciociari che celebrano il ritorno in Serie A. Il sogno di acciuffare in extremis un posto nei play off della formazione di Modesto dura solo 5’. Il tempo sufficiente ai gialloazzurri per pennellare il primo cross nell’area ospite e all’arbitro di riesaminare al Var un contrasto tra Monterisi e Castellini, che entra fallosamente con la gamba alta e Monterisi. Dal dischetto Calò non sbaglia e carica ulteriormente la compagine di Alvini, che all’8’ colpisce il palo con Ghedjemis e al 12’ raddoppia sugli sviluppi di una punizione calciata da Calò.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Allo stirpe. Il Frosinone sale in A. Mantova sconfitto: addio all’8° posto

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