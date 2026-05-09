Allergie | Podestà denuncia il bullismo tra gli adolescenti

Un dirigente scolastico ha denunciato episodi di bullismo tra adolescenti legati a problematiche allergiche. La discussione si concentra sui rischi per la salute causati da comportamenti aggressivi tra coetanei e sulla mancanza di coperture sanitarie per i prodotti necessari a chi soffre di allergie. Le domande principali riguardano come le sfide tra studenti possano influire sulla loro sicurezza e perché il sistema sanitario non sostenga i costi dei dispositivi o farmaci speciali.

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