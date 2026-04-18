Bambini a rischio tra nuove patologie e aumento dei casi di celiachia e allergie a Napoli gli esperi per il Congresso Siaip

A Napoli si tiene il Congresso Siaip, dedicato ai bambini e alle nuove sfide in campo medico. Tra le tematiche principali, l’aumento dei casi di celiachia e allergie, e la presenza di patologie emergenti che coinvolgono i più piccoli. Gli esperti discutono delle conseguenze di fattori ambientali, delle innovazioni tecnologiche e delle strategie di prevenzione rivolte alle nuove generazioni. La salute infantile rimane al centro di queste analisi e approfondimenti.

C’è un filo rosso che lega le grandi trasformazioni della medicina di oggi: passa dai bambini. È qui, infatti, che si leggono in anticipo gli effetti dei cambiamenti ambientali, delle innovazioni tecnologiche e delle nuove strategie di prevenzione. È da questa consapevolezza che è stato.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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