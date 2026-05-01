Allergia ai pollini sintomi fino a 2 settimane in più con il cambiamento climatico | lo studio su The Lancet

Un rapporto pubblicato su The Lancet Countdown evidenzia come il cambiamento climatico stia allungando la stagione dei pollini in Europa rispetto agli anni ’90. Di conseguenza, le persone con rinite allergica sperimentano sintomi che durano anche due settimane in più rispetto al passato. Lo studio analizza le conseguenze di questa variazione sulla salute pubblica, evidenziando un fenomeno in crescita negli ultimi decenni.

Il nuovo rapporto Lancet Countdown su salute e clima in Europa rileva un prolungamento della stagione pollinica rispetto agli anni ‘90, con sintomi che durano più a lungo nelle persone con rinite allergica.🔗 Leggi su Fanpage.it

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