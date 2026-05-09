Allegri | Non sono preoccupato il Milan deve tornare in Champions Voglio restare il più a lungo possibile

L’allenatore ha dichiarato di non essere preoccupato riguardo alla situazione attuale della squadra e ha affermato che il suo obiettivo è riportare il club in Champions League. Ha inoltre espresso il desiderio di rimanere sulla panchina il più a lungo possibile, senza specificare eventuali piani futuri o scadenze contrattuali. Le sue parole sono state pronunciate in un’intervista trasmessa nel corso della giornata.

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. Le parole del tecnico rossonero. Max Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan Atalanta. Il tecnico rossonero ha analizzato così un periodo estremamente complesso per i rossoneri. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata SCONFITTA COL SASSUOLO – « Non è che in due giorni migliori la condizione atletica: in questo momento qui è l’aspetto mentale che conta. Non bisogna perdere voglia, convinzione e soprattutto entusiasmo. Ci vuole coraggio domani, come a Genova e come col Cagliari senza spendere energie in altre cose ma soprattutto mettendo l’attenzione nella partita di domani sera: anche l’Atalanta ha l’obiettivo di mantenere il settimo posto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri: «Non sono preoccupato, il Milan deve tornare in Champions. Voglio restare il più a lungo possibile» ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Allegri sull'obiettivo del Milan dopo la vittoria contro il Bologna: Siamo a +7 dal quinto posto Notizie correlate Leggi anche: Allegri: "Voglio restare al Milan il più a lungo possibile. Champions, il destino è nelle nostre mani" Milan-Atalanta, Allegri: “Voglio restare qui il più a lungo possibile”Milano, 9 maggio 2026 - “I tifosi fino ad ora vanno solo ringraziati, ci sono stati vicini fin dalla prima partita di Coppa Italia, lo stadio è... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Allegri CT della Nazionale: arrivato il via libera dei vertici | Al suo posto Inzaghi al Milan; Il film dello scudetto dell'Inter; Serie A, Sassuolo-Milan: il film della partita; Sprofondo Milan le paure di Allegri. Allegri netto sulla Champions in conferenza stampa: Preoccupato? No, fare fatti!, poi sulle critiche alla società…L'allenatore rossonero ha risposto alle domande della stampa alla vigilia del big match contro l'Atalanta di domani sera. spaziomilan.it Allegri: Milan in piena lotta Champions. Società? Non mi sono mai sentito soloLe dichiarazioni rilasciate dal tecnico rossonero alla vigilia della sfida con l'Atalanta di Raffaele Palladino ... corrieredellosport.it Totale focus sul Milan e nessun pensiero di andare in Nazionale per Allegri «La cosa più importante è il Milan: nelle prossime partite e per il prossimo anno. Abbiamo lavorato 10 mesi con grande attenzione e dedizione: dobbiamo avere rispetto di tutte le pe x.com [Schira] Nel contratto di Max Allegri con il Milan c'è una clausola riguardo l'estensione automatica per un'altra stagione (dal 2027 al 2028) se il Milan si qualifica per la Champions League. Poi il suo stipendio aumenterà da 5 milioni di euro a 6 milioni all'anno. : reddit