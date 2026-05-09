Prima della partita tra il Milan e l’Atalanta, l’allenatore ha dichiarato che i giocatori devono mantenere la voglia, la convinzione e l’entusiasmo. Durante la conferenza stampa, ha affrontato il tema della condizione atletica e ha spiegato cosa serve per affrontare al meglio la sfida. Nessuna altra indicazione o commento su questioni esterne o motivazioni personali.

"Non è che in due giorni migliori la condizione atletica: in questo momento qui è l'aspetto mentale che conta". L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri parla così nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. Partita decisiva per i rossoneri che hanno ancora bisogno di sei punti per qualificarsi alla prossima edizione di Champions League. "Non bisogna perdere voglia, convinzione e soprattutto entusiasmo", avvisa l'allenatore rossonero. "Ci vuole coraggio domani, senza spendere energie in altre cose ma soprattutto mettendo l'attenzione nella partita di domani sera". Si perché il clima intorno al Milan non è tranquillo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri avvisa il Milan: “Non bisogna perdere voglia, convinzione e soprattutto entusiasmo”

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ALLEGRI INTERVISTA POST LAZIO MILAN:NON DOBBIAMO DISTRUGGERE TUTTO QUELLO CHE ABBIAMO FATTO..

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