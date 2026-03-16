Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio allo stadio Olimpico, l’allenatore del Milan ha commentato la partita. Allegri ha detto che è importante mantenere un atteggiamento realistico, altrimenti si rischia di compromettere le possibilità della squadra. Ha parlato di come la squadra debba affrontare le difficoltà con attenzione e senza eccessivi entusiasmi.

Cade ancora in casa della Lazio di Maurizio Sarri, dopo la sconfitta dello scorso 4 dicembre 2025 in Coppa Italia, il Milan di Massimiliano Allegri e lo fa con il medesimo risultato, 1-0 per i biancocelesti. Se tre mesi fa nella coppa nazionale, però, il match lo aveva deciso Mattia Zaccagni con un colpo di testa all'80', decretando l'eliminazione del Diavolo agli ottavi di finale del torneo, stavolta la partita l'ha decisa un guizzo di Gustav Isaksen al 26'. Una sconfitta che fa male, per il Milan di Allegri. L'Inter, che aveva pareggiato 1-1 a 'San Siro' contro l'Atalanta, allunga di un punto sui rossoneri anziché veder minacciato il suo primato nella classifica di Serie A: sono 8, ora, i punti di vantaggio dei nerazzurri su Mike Maignan e compagni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri avvisa il Milan: “Bisogna essere realisti perché altrimenti corriamo questo grosso rischio”

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