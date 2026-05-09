L'allenatore del Milan ha manifestato la volontà di rimanere sulla panchina del club, inviando un messaggio ai tifosi in vista della partita contro l’Atalanta. La protesta dei supporter contro la dirigenza ha attirato l’attenzione e potrebbe influenzare l’atmosfera allo stadio di San Siro. Per la sfida, si valutano possibili sostituti per i due giocatori squalificati o infortunio, Modric e Tomori.

? Punti chiave Come influirà la protesta contro Furlani sul clima a San Siro?. Chi potrà sostituire Modric e Tomori nella sfida contro l'Atalanta?. Perché il rapporto tra Allegri e la dirigenza è così teso?. Quanto pesa la pressione della Roma sulla corsa alla Champions?.? In Breve Vantaggio di tre punti sulla Roma con tre partite ancora da disputare.. Assenze cruciali di Luka Modric per infortunio e Fikayo Tomori per squalifica.. Tifosi organizzano protesta contro il CEO Giorgio Furlani a San Siro.. Solo una vittoria ottenuta dal Milan nelle ultime cinque sfide di campionato.. Massimiliano Allegri ha ribadito la volontà di restare al Milan per il più lungo tempo possibile durante la conferenza stampa odierna, mentre i tifosi preparano una protesta contro Giorgio Furlani in vista della sfida di domani contro l’Atalanta a San Siro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allegri al Milan: voglia di restare e segnale ai tifosi per l’Atalanta

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Milan-Atalanta, Allegri: “Voglio restare qui il più a lungo possibile”Milano, 9 maggio 2026 - “I tifosi fino ad ora vanno solo ringraziati, ci sono stati vicini fin dalla prima partita di Coppa Italia, lo stadio è...

Milan, occhio al Real Madrid: Allegri nella lista dei blancos. Segnale chiaro alla dirigenzaDopo le notizie di qualche settimana fa torna di moda il nome di Massimiliano Allegri per la panchina del Real Madrid.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Milan, Allegri: La Champions League cambia il mercato di 100 milioni. I fischi a Leao e chi gioca tra Jashari e Ricci; Sassuolo, arriva il Milan. C’è voglia di impresa; Una maglia per due con vista sul futuro: Jashari e Ricci per sostituire Modric e guadagnarsi il Milan; Milan, Allegri: Modric? Dispiace molto. Jashari o Ricci al suo posto.

PRESS CONFERENCE - Milan, Allegri: Al momento la cosa più importante per me è il Milan, il mio obiettivo è rimanere il più a lungo possibileMassimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atalanta. Ecco le sue parole: In questo momento l'aspetto mentale è quello che conta. Non bi ... napolimagazine.com

Allegri scuote il Milan: Adesso servono coraggio e fame. Il destino è ancora nelle nostre maniNiente alibi, niente processi. Massimiliano Allegri guarda avanti e prova a ricompattare il Milan dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Alla vigilia della sfida con l’Atalanta, il tecnico rossonero ha ... gonfialarete.com

Totale focus sul Milan e nessun pensiero di andare in Nazionale per Allegri «La cosa più importante è il Milan: nelle prossime partite e per il prossimo anno. Abbiamo lavorato 10 mesi con grande attenzione e dedizione: dobbiamo avere rispetto di tutte le pe x.com

[Schira] Nel contratto di Max Allegri con il Milan c'è una clausola riguardo l'estensione automatica per un'altra stagione (dal 2027 al 2028) se il Milan si qualifica per la Champions League. Poi il suo stipendio aumenterà da 5 milioni di euro a 6 milioni all'anno. : reddit