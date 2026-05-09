L’allenatore del Milan ha affermato che la squadra ha la responsabilità di qualificarsi in Champions League, sottolineando l’importanza delle prossime tre partite. Ha aggiunto che domani inizia un mini campionato di tre incontri, in cui i rossoneri hanno tre punti di vantaggio rispetto alla concorrenza. Allegri ha cercato di riunire il gruppo in un momento difficile della stagione, evidenziando l’obiettivo di mantenere il vantaggio in classifica.

"Domani inizia un mini campionato di tre partite dove abbiamo tre punti di vantaggio" MILANO - La corsa Champions passa da San Siro e Massimiliano Allegri prova a ricompattare ambiente e squadra nel momento più delicato della stagione del Milan. Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, il tecnico rossonero ha parlato in conferenza stampa toccando i temi della pressione, della contestazione e dell'obiettivo Champions, ancora pienamente alla portata dei rossoneri. Allegri ha voluto innanzitutto mandare un messaggio ai tifosi, chiedendo unità in vista di una gara che può indirizzare il finale di stagione del Milan. "Finora c'è soltanto da ringraziare i tifosi che ci sono sempre stati vicini e abbiamo sentito il loro supporto, lo faranno anche in questa gara complicata che dovremo affrontare.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Allegri "Abbiamo responsabilità di portare il Milan in Champions League"

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